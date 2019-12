ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναγνώρισε τον Ιουδαϊσμό ως εθνικότητα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον Ιουδαϊσμό ως εθνικότητα, εκτός από θρησκεία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό στα πανεπιστήμια.

«Αυτό είναι το μήνυμά μας προς τα πανεπιστήμια: Αν θέλετε να λαμβάνετε το τεράστιο ποσό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που παίρνετε κάθε χρόνο, θα πρέπει να απορρίψετε τον αντισημιτισμό. Είναι πολύ απλό», τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια δεξίωσης που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Η ενέργεια αυτή ξεκαθαρίζει ότι το Άρθρο 6 της Νομοθεσίας για τα Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο απαγορεύει την παροχή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης σε πανεπιστήμια ή άλλους θεσμούς που κάνουν διακρίσεις, θα εφαρμόζεται και στα ιδρύματα που προάγουν το αντισημιτικό μίσος», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με το διάταγμα αυτό ο Τραμπ «υπερασπίζεται τους Εβραίους φοιτητές» και «δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα γίνει ανεκτός ο αντισημιτισμός», επεσήμανε από την πλευρά του ο γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο οι υπέρμαχοι της ελευθερίας της έκφρασης ανησυχούν ότι θα χρησιμοποιηθεί μια πολύ ευρεία και ασαφής ερμηνεία του αντισημιτισμού για να απαγορευθούν οι επικρίσεις προς την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Τζέρεμι Μπεν- Άμι, τον πρόεδρο της προοδευτικής, εβραϊκής οργάνωσης J-Street, το προεδρικό διάταγμα «μοιάζει να έχει λιγότερο σκοπό την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και περισσότερο να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και να καταφερθεί εναντίον των επικρίσεων που διατυπώνονται εναντίον του Ισραήλ στα πανεπιστήμια».

"Jewish Americans strengthen, sustain, and inspire our Nation! As President, I will always celebrate and honor the Jewish people." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/YriNVSk1pb

— The White House (@WhiteHouse) 11 Δεκεμβρίου 2019