Το αηδιαστικό εύρημα που εντοπίστηκε μέσα σε ένα σάντουιτς

Μια όχι και τόσο γευστική εμπειρία είχε ένας κάτοικος της πόλης Άλφαμπετ στις ΗΠΑ, όταν λιγουρεύτηκε να φάει σάντουιτς με κοτόπουλο, αλλά τελικά μετάνιωσε για την επιλογή του, καθώς αυτό που βρήκε μέσα μόνο λαχταριστό δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τζέρεμι Μέρντινγκερ βρήκε στη δημιουργία του ταχυφαγείου με όνομα Ποπάι (Popeye), ένα ολόκληρο κομμάτι από ένα τσιγαριλίκι, το οποίο ήταν... γεμιστό με μαριχουάνα.

Ο 23χρονος πήρε δύο σάντουιτς στο σπίτι του και άρχισε να τα γεύεται, όντας μάλιστα αρκετά ικανοποιημένος. Ειδικά με την πικάντικη από τις δύο επιλογές, που γεύτηκε πρώτη. Ωστόσο, στη δεύτερη η όρεξη του κόπηκε «μαχαίρι». Όταν έφτασα στις τελευταίες δαγκωματιές, σοκαρίστηκα. Μάλιστα, όπως είπε, εάν είχε καταπιεί το τσιγαριλίκι θα μπορούσε είτε να πνιγεί, είτε να αρρωστήσει.

@PopeyesChicken Do all your chicken sandwiches come with with a joint in them? Found this in my sandwich the other day in NYC. Just wanted to make sure that this doesn’t happen to anyone else. pic.twitter.com/hS48SpsM5X

— Jeremy Merdinger (@JMtarheels41) November 11, 2019