Άγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας: Συνελήφθη αναπληρώτρια δασκάλα στο Τέξας

Πρώην αναπληρώτρια δασκάλα αντιμετωπίζει κατηγορίες επίθεσης μετά από βίαιο ξυλοδαρμό μιας μαθήτριάς της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο γυμνάσιο "Lehman" του Τέξας την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Το υλικό κυκλοφόρησε από συμμαθητές της κοπέλας που υπέστη τον ξυλοδαρμό και δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να γίνει viral.

Στο βίντεο φαίνεται η καθηγήτρια να χτυπάει επανειλημμένα το κορίτσι και ύστερα να την πετάει στο έδαφος και να της χτυπάει το κεφάλι.

Οι μαθητές αμέσως προειδοποίησαν τα διευθυντικά στελέχη του σχολείου και η καθηγήτρια απομακρύνθηκε από την αίθουσα.

Οι αρχές αφού μίλησαν με τους μαθητές που βρίσκονταν στην τάξη την ώρα του περιστατικού συνέλαβαν τελικά την 32χρονη Tiffani Shadell Lankford.

Αμέσως απολύθηκε από το σχολείο ενώ από το δικαστήριο ορίστηκε εγγύηση 10.000 δολαρίων.

Tiffani Shadell Lankford smiles for her mugshot after being arrested for brutally beating a 15 year old female student at the Hay's county school district in Texas. #TiffaniShadellLankford #SubstituteTeacher #SchoolViolence #MugShot #HaysCountyTX pic.twitter.com/YZeaVXh3Z0

— Poliscinerd (@Polisci65774651) 9 Νοεμβρίου 2019