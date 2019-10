Έσεξ: Αυτά είναι τα αδέλφια που καταζητούνται για το φορτηγό της φρίκης με τα 39 πτώματα

Δυο ακόμη άτομα καταζητούνται από την αστυνομία του Έσεξ για το φορτηγό της φρίκης με τα 39 πτώματα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι αδελφοί Ρόναν και Κρίστοφερ Χιουζ από τη Βόρεια Ιρλανδία, καταζητούνται γιατί θεωρούνται ύποπτοι για 39 δολοφονίες και δουλεμπόριο.

Ο Ρόναν Χιουζ, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι 34 ετών και ο αδελφός του Κρίστοφερ είναι 40 ετών.

«Το να βρούμε και να μιλήσουμε με τους αδελφούς Χιουζ είναι κρίσιμης σημασίας για την έρευνά μας», δήλωσε ο επικεφαλής αστυνομικός επιθεωρητής Στιούαρτ Χούπερ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Στο παρόν στάδιο πιστεύουμε πως βρίσκονται στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά έχουν επίσης συνδέσμους στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αν ξέρετε πού βρίσκονται ή έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για το πού βρίσκονται πρέπει να καλέσετε την ομάδα μου».

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.

Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.

Read: https://t.co/mbiyDMUded pic.twitter.com/pe37U1Hkdf

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 29, 2019