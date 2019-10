Μια κλωτσιά που έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς

Ρίχνοντας μια κλωτσιά ανάμεσα στα πόδια του σωματοφύλακα ενός υπουργού, που ήταν οπλισμένος με ένα αυτόματο τουφέκι, μια Λιβανέζα αναδείχθηκε σε σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, που συνταράσσουν τον Λίβανο.

Το βίντεο με το περιστατικό έχει γίνει viral μεταξύ των χρηστών των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, όπου οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, συγκρίθηκε από πολλούς με τη «βασίλισσα της Νουβίας», μιας γυναίκας που αναδείχθηκε σε είδωλο των διαδηλώσεων, οι οποίες οδήγησαν στην ανατροπή του προέδρου Ομάρ αλ Μπεσίρ στο Σουδάν τον Απρίλιο, όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο, όπου εκείνη διακρίνεται, ντυμένη στα λευκά, να εμψυχώνει και να καθοδηγεί τον κόσμο φωνάζοντας ρυθμικά συνθήματα.

Good morning. A woman in #Lebanon kicked a thug holding a fire arm. You’re welcome. COURAGE is the weapon. Our women don’t just kick ass, they kick men with guns! ???????????????????????? pic.twitter.com/fpJDL3OvfV

— Zeina Hashem Beck (@zeinabeck) 18 Οκτωβρίου 2019