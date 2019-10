Εβδομηντάχρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε νεκροταφείο

Τροχαίο ατύχημα με ένα όχημα να σαρώνει ταφόπλακες σε νεκροταφείο σημειώθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος βρέθηκε μέσα στο νεκροταφείο, καθώς ο δρόμος στον οποίο κινούνταν περνάει από εκεί. Φαίνεται πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να «γκρεμίσει» αρκετές ταφόπλακες και το αυτοκίνητο να καταλήξει πεσμένο στο πλάι με τον 70χρονο εγκλωβισμένο μέσα.

Χρειάστηκε παρέμβαση των αρχών για να απεγκλωβιστεί, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Είναι ασαφές τι προκάλεσε το ατύχημα.

A car has crashed at high-speed into Rookwood Cemetery, flipping over and smashing gravestones. The male driver, aged in his 70s, was cut free from the vehicle and transported to Auburn Hospital with minor injuries. He's believed to have had a medical episode. #7NEWS pic.twitter.com/Fp7Ugsk1jY

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 18, 2019