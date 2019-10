«Ποιος Φραντς;»: Η γκάφα της Μέρκελ που προκάλεσε γέλιο στη Βασίλισσα της Ολλανδίας

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ φάνηκε να είναι αυθεντικά σαστισμένη, όταν αναρωτήθηκε φωναχτά σε «Ποιος Φραντς;» (Which Franz?) αναφερόταν η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, κατά την τυχαία συνάντηση των δύο γυναικών έξω από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αυτό φυσικά δεν θα προκαλούσε ιδιαίτερη εντύπωση σε κανέναν αν δεν επρόκειτο για μία πολύ αστεία παρεξήγηση, η οποία έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας γέλιο και ποικίλα σχόλια από χρήστες των social media.

Η Ολλανδέζα γαλαζοαίματη φαίνεται σε βίντεο που τράβηξε ρεπόρτερ, τη στιγμή που μιλάει στη Γερμανίδα ηγέτη και προσπαθεί να της εξηγήσει ότι έθεσε ζήτημα για το φεμινιστικό κίνημα στη Γαλλία (France). Η Μέρκελ όμως πάσχιζε να καταλάβει ποιος ακριβώς είναι αυτός ο «Φραντς» (Franz).

Όταν τελικά το θέμα ξεκαθαρίζεται, οι δυο τους ξεσπάνε σε γέλια.

Κάποιοι χρήστες του Twitter βιάστηκαν να κατηγορήσουν την καγκελάριο ή τη Μάξιμα για κάποιου είδους «γλωσσικό ολίσθημα».

Πιθανότατα το μπέρδεμα να προέκυψε πάντως από την προφορά της Ολλανδέζας Βασίλισσας, με την Άνγκελα Μέρκελ να μπερδεύει τη Γαλλία με το τυπικό γερμανικό όνομα «Φραντς».

Δείτε το βίντεο:

Queen Maxima of The Netherlands explains to German Chancellor Merkel in New York she recently spoke to France about women's rights.

Merkel: Which Franz?

????????????pic.twitter.com/MDuI033Rno

— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) 29 Σεπτεμβρίου 2019