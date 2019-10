«Χτύπησε ένα κορίτσι στον λαιμό με ένα σπαθί και το μαχαίρωσε στην κοιλιά»

Νέες μαρτυρίες για την αιματηρή επίθεση στη Φινλανδία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο ύποπτος για την επίθεση στην πόλη Κουόπιο, στη Φινλανδία, χρησιμοποίησε ένα όπλο με λεπίδα και επίσης έφερε πυροβόλο όπλο, δήλωσε η αστυνομία.

«Στις ενέργειες [που σημειώθηκαν] στο [εμπορικό κέντρο] Χέρμαν το άτομο χρησιμοποίησε ένα όπλο με λεπίδα. Έφερε επίσης τουφέκι», ανέφερε η φινλανδική αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός και δέκα, περιλαμβανομένου του επιτιθέμενου, τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας πραγματοποίησε επίθεση σε ένα σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο επιτιθέμενος, ένας νεαρός άνδρας, εισέβαλε στη διάρκεια του πρωινού σε μία από τις τάξεις του ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης Σάβο, μιας δομής που δέχεται παιδιά λυκείου και ενήλικες, οπλισμένος με ένα σπαθί. Ο δράστης συνελήφθη.

«Χτύπησε ένα κορίτσι στον λαιμό με ένα σπαθί και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά», διηγήθηκε ένας μάρτυρας στον τοπικό Τύπο. Ο επιτιθέμενος εκτόξευσε επίσης «ένα είδος εμπρηστικής βόμβας», προσέθεσε.

Μια άλλη μάρτυρας, η Ρούσα Κοκόνεν, που εργάζεται σε ένα συνεργείο κοντά στο σημείο, δήλωσε στο φινλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο MTV πως μια εκπαιδευτικός βγήκε τρέχοντας από το κτίριο με τα χέρια γεμάτα αίματα.

