Ολοκληρωτική καταστροφή στις Μπαχάμες από τον τυφώνα Ντόριαν

Τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι στις Μπαχάμες χρειάζονται άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετά το σαρωτικό και πολύνεκρο πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν, ενός από τους πιο ισχυρούς που έχει ποτέ καταγραφεί στην Καραϊβική.

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, ενώ ο πρωθυπουργός Χούμπερτ Μίνις προειδοποίησε πως ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Εικόνες από τα νησιά Άμπακο, που επλήγησαν χειρότερα, δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές με ισοπεδωμένα λιμάνια, καταστήματα, ένα νοσοκομείο και τμήματα του αεροδρομίου.

