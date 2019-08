O ανατριχιαστικός serial killer που δεν έχετε ακούσει ποτέ

Israel Keyes τον λένε και κατάφερε να παίζει τη γάτα με το ποντίκι με το FBI για 11 ολόκληρα χρόνια, μέχρι να πέσει στη φάκα του νόμου το 2012.

Ο κατά συρροή δολοφόνος έκανε μια μακρά σειρά από φρικιαστικά φονικά, βιασμούς και ληστείες στις ΗΠΑ, παραμένει όμως άγνωστος ακόμα και στη χώρα που αιματοκύλησε.

Το modus operandi του ήταν μάλιστα εντελώς τυχαίο, κι έτσι δεν μπορούσαν να βρουν κάποιο μοτίβο και να σκιαγραφήσουν το εγκληματικό του προφίλ. Ο Keyes όργωνε την Αμερική για να βρει τα θύματά του, τόσο άντρες όσο και γυναίκες διαφόρων ηλικιών, έχοντας ως τρόπο δράσης το απλό γεγονός ότι του άρεσε να σκοτώνει.

Όσα είναι βέβαια γνωστά γι’ αυτόν αρκούν για να προκαλέσουν ρίγη ανατριχίλας σε όλους: ο άντρας από την Αλάσκα βασάνισε και σκότωσε 11 ανθρώπους μεταξύ 2001 και 2012, παραμένοντας όσο πιο προσεκτικός γινόταν. Δεν άφηνε ποτέ ίχνη, αποθηκεύοντας τα αιματοβαμμένα σύνεργά του σε διάφορες τοποθεσίες για κάθε ενδεχόμενο.

Άλλαζε συνεχώς τόπους και τρόπους δράσης, προσπαθώντας να μεταμορφωθεί στον Νο 1 κυνηγό ανθρώπων που δεν θα έπιαναν ποτέ. «Τέλειο δολοφόνο» τον αποκαλεί χαρακτηριστικά και η Maureen Callahan, συγγραφέας του βιβλίου «American Predator: The Hunt for the Most Meticulous Serial Killer of the 21st Century», που πέρασε καιρό μελετώντας τον.

Παρά το γεγονός ότι γέμιζε με πτώματα τις ΗΠΑ, το FBI παραήταν μυστικοπαθές για τον Keyes, όπως μας λέει η δημοσιογράφος Callahan μιλώντας πρόσφατα στην ιστοσελίδα Refinery 29. Η οποία άρχισε να ασχολείται μαζί του όταν είδε ένα μικρό δημοσίευμα σε μια περιφερειακή εφημερίδα τον Δεκέμβριο του 2012.

«Κατέληξα να βγάλω λαβράκι», είπε χαρακτηριστικά, «το FBI και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχαν υπό κράτηση τον Israel Keyes για κάναν χρόνο και κρατούσαν την ύπαρξή του μυστική, παρά το γεγονός ότι είχε σκοτώσει στα μήκη και τα πλάτη των ΗΠΑ τα τελευταία 14 χρόνια».

Η Callahan παθιάστηκε με τον serial killer, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2012 όταν σκότωσε ένα 18χρονο κορίτσι στην Αλάσκα. Ομολόγησε τουλάχιστον άλλους 11 φόνους, η αστυνομία κατάφερε ωστόσο να ταυτοποιήσει μόλις τους τρεις, το κορίτσι από την Αλάσκα και ένα ζευγάρι από το Βερμόντ.

Ο Keyes το καταδιασκέδαζε όλο αυτό, λέγοντας πως αυτό το μικρό νούμερο δεν δικαίωνε τον κόπο του. Αυτός ισχυριζόταν, κάτι που πιστεύει και το FBI, πως είχε «φάει» πολλούς πολλούς ακόμα. Ο φονιάς είπε ακόμα ότι είχε αφιερώσει πολύ χρόνο για να μάθει τις μεθόδους έρευνας της αστυνομίας διαβάζοντας βιβλία και βλέποντας αστυνομικές σειρές.

Ο ίδιος αυτοκτόνησε στο κελί του περιμένοντας τη δίκη, κι έτσι όλα αυτά θα παραμείνουν για πάντα ερωτήματα. Η Callahan έφτασε μάλιστα σε αδιέξοδο ερευνώντας το παρελθόν του, λέγοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία για τα παιδικά του χρόνια. Ούτε και για τον καιρό που πέρασε στον στρατό των ΗΠΑ!

«Ήμουν αποφασισμένη να μάθω περισσότερα για όλα αυτά που κρύβει το FBI», είπε στη συνέντευξή της, μηνύοντας ακόμα και τον εισαγγελέα της Αλάσκα επειδή έκρυψε τις ώρες με την ανάκριση του serial killer. Η ίδια πιστεύει πως οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν κάθε λόγο να τελειώνουν την ιστορία του, καθώς γελοιοποιούσε για καιρό το FBI.

Ο φονιάς είχε υποβληθεί μάλιστα σε πλήθος επεμβάσεων στο Μεξικό, θέλοντας προφανώς να γίνει αγνώριστος. Όσα έκανε θα παραμείνουν στο σκοτάδι…