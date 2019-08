To ποίημα... μήνυμα του Κέβιν Σπέισι μετά το σκάνδαλο

Ο Κέβιν Σπέισι ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις από περισσότερα από 10 άτομα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω ενός ποιήματος στην πρώτη του εμφάνιση μετά το σκάνδαλο.

Ο ηθοποιός εξέπληξε τους επισκέπτες του Εθνικού Μουσείου της Ρώμης όταν απήγγειλε ένα ποίημα του Ιταλού Γκαμπριέλε Τίντι δίπλα στο άγαλμα ενός πυγμάχου.

Η εμφάνιση του Κέβιν Σπέισι στο μουσείο ήταν ολιγόλεπτη και κατά τη παράσταση του αυτή στάθηκε όρθιος, δίπλα στο άγαλμα ενός πυγμάχου σε στάση ανάπαυσης: «Έκανα τη χώρα να σειστεί, έκανα τις αρένες να πάλλοντα, έκανα τους αντιπάλους μου κουρέλια. Έριξα φως στο σκοτάδι, μάζεψα προσβολές, επέβαλλα τις επευφημίες. Δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήξεραν να το κάνουν».

We were with Kevin this evening, more will come. Stay tuned ???????? #KevinSpacey pic.twitter.com/XQ1tBbMSpo

— SupportKevinSpacey.com (@supportspacey) 2 Αυγούστου 2019