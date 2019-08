Πυροβολισμοί σε εμπορικό στο Τέξας: Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν τραυματιστεί

Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν πληγεί από την ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο του Τέξας, για 15 με 20 κάνει λόγο ο κυβερνήτης της αμερικανικής Πολιτείας.

«Πολλοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή ένοπλη επίθεση, ανακοίνωσε και η Ολίβια Ζεπέντα διευθύντρια του γραφείου του δημάρχου της πόλης αυτής στο Τέξας, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Η ίδια τόνισε πως οι ύποπτοι έχουν συλληφθεί, χωρίς όμως να προσθέτει άλλες λεπτομέρειες. Το επεισόδιο ξεκίνησε περί το μεσημέρι (20.00 ώρα Ελλάδος) κοντά σε σουπερμάρκετ και η αστυνομία, που κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε απόσταση από το σημείο, έκανε λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

Όπως τόνισε η αστυνομία του Ελ Πάσο, έχει λάβει «πολλές πληροφορίες» που κάνουν λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

Μία γυναίκα, που μόλις έκανε τα ψώνια της σε σουπερμάρκετ της αλυσσίδας Walmart, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως άκουσε κάτι σαν «πυροτεχνήματα» την ώρα που αναζητούσε μία θέση στάθμευσης.

«Κατευθύνθηκα προς την έξοδο. Είδα έναν άνδρα με ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα παντελόνι παραλλαγής να κρατά κάτι που έμοιαζε με όπλο. Στόχευε τον κόσμο και πυροβολούσε σε ευθεία βολή εναντίον του. Είδα τρεις, ή τέσσερις, να πέφτουν», τόνισε η ίδια γυναίκα ονόματι Βανέσα.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προβάλλουν εικόνες από το Τέξας με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των όπλων, εκρηκτικών, καπνού και οινοπνευματωδών (ATF) στο Ντάλας ανακοίνωσε πως σπεύδουν άνδρες της επί τόπου για να συνδράμουν την αστυνομία του Ελ Πάσο.

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Tweeter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει», σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει το σώμα.

