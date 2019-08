Συναγερμός στο Τέξας, ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κατάστημα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας: ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κατάστημα. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Ελ Πάσο, έλαβε «πολλές πληροφορίες» που κάνουν λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Tweeter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει», σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει το σώμα.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το Cielo Vista Mall καθώς το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019