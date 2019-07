Τρενάκι του λούνα παρκ έμεινε «κρεμασμένο» σε ύψος 30 μέτρων για 20 λεπτά

Μόνο χαμογελαστοί δεν πρέπει να βγήκαν μετά τη βόλτα τους οι επιβάτες στο τρενάκι με το όνομα «The Smiler» («Ο Χαμιογελαστός»), στο λούνα παρκ του Alton Towers της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό γιατί έμειναν ακινητοποιημένοι σε ύψος 30 μέτρων και για περίπου 20 λεπτά, σε ένα σημείο που μόνο ευχάριστα συναισθήματα δεν δημιουργεί και μόνο που το βλέπει κάποιος…

Όσοι άνθρωποι επέλεξαν να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους με αυτόν τον τρόπο, μάλλον πήραν… υπερβολική δόση, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες κάποιοι βρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα ανάποδα, σαν νυχτερίδες.

Στόχος του προσωπικού στο πάρκο που βρίσκεται στο Στάφορντσάιρ, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου, είναι να έχουν ξανά διαθέσιμο το τρενάκι για σήμερα, Πέμπτη. Μάλιστα, σύμφωνα με τη New York Post, εργάζονται εντατικά για κάτι τέτοιο.

Εκπρόσωπος του λούνα παρκ δήλωσε για το περιστατικό: «Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους πελάτες μας, που επηρεάστηκαν από τη βλάβη στο τρενάκι "The Smiler". Το αρμόδιο τμήμα μίλησε με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο τρενάκι και τους προσφέραμε δωρεάν εισιτήρια για το πάρκο, ως αποζημίωση για την ταλαιπωρία τους. Η τεχνική μας ομάδα προσπαθεί να κάνει επανεκκίνηση για να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο».

At Alton Towers and staying over in a pod with Sam. Nearly stuck on the Smiler tho... pic.twitter.com/DhSE3A25nn

— Terry Brooks (@TerryBpne) 23 Ιουλίου 2019