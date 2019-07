Ισχυρός σεισμός στην Αττική: Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

Η είδηση για το σημερινό σεισμό στην Αθήνα που αναστάτωσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας, έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε πρώτο θέμα σε διεθνή δίκτυα και τα μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων. Με ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις αναφέρονται εκτενώς στα 15 δευτερόλεπτα που τρομοκράτησαν τους Έλληνες.

Με την εικόνα του ναού της Αγίας Ειρήνης και τον πεσμένο σταυρό της εκκλησίας ξεκινά το ρεπορτάζ του το δίκτυο ABC στην ιστοσελίδα του, κάνοντας αναφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τηλεπικοινωνίες. Επίσης, κάνει αναφορά και στο σεισμό που ταρακούνησε την Αθήνα το 1999, τονίζοντας πως το επίκεντρο του σημερινού σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο της Πάρνηθας.

Oι Αθηναίοι βγήκαν στους δρόμους καθώς το σοκ του σεισμού διήρκεσε 15 ολόκληρα δευτερόλεπτα, αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC. Αναφορά γίνεται και στη δήλωση του σεισμολόγου Ευθύμιου Λέκκα, σύμφωνα με την οποία τα κτίρια της ελληνικής πρωτεύουσας είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν πολύ μεγαλύτερες σεισμικές δονήσεις.

Για μεγάλη δόνηση την οποία ακολούθησαν επτά μετασεισμοί κάνει λόγο το αμερικανικό δίκτυο. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός ήταν μεγέθος 3.1 ρίχτερ, αναφέρει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι περιγράφουν το σεισμό πολύ δυνατό ενώ σημειώνουν πως έπεφταν τηλεοράσεις και αντικείμενα, μέσα στα σπίτια τους.

Το πρακτορείο αναφέρει πως ο κόσμος αναγκάστηκε να βγει στους δρόμους.

BREAKING: A strong earthquake has been felt in the Greek capital of Athens, causing people to run out into the streets.

— The Associated Press (@AP) July 19, 2019