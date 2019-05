Απίστευτες εικόνες από τον «συνωστισμό» στο Έβερεστ

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο μέσος όρος θανάτων ετησίως μεταξύ των ορειβατών στο Έβερεστ ήταν περίπου έξι. Τη φετινή άνοιξη, ωστόσο, όπως γράφει το BBC, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους ή αναφερθεί ως αγνοούμενοι στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Τελευταίος ήταν ένας 61χρονος Αμερικανός, ο οποίος πάτησε στην κορυφή αλλά πέθανε κατεβαίνοντας.

Τη σεζόν αυτή, όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, δόθηκε και αριθμός-ρεκόρ για αναβάσεις, συνολικά 381, από την κυβέρνηση του Νεπάλ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι περίπου 600 άνθρωποι προετοιμάζονταν για την ανάβαση, συνοδεία του προσωπικού υποστήριξης.

Ο αριθμός των φετινών θανάτων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον... συνωστισμό στο βουνό- είναι πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες του Euronews με τους ορειβάτες... στην αναμονή. Ωστόσο υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες.

