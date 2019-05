O Ερντογάν στέλνει drones δεύτερης γενιάς στη Λιβύη

Η Τουρκία δεν έμεινε μόνο στην αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων, αλλά προχώρησε και στην αποστολή μη επανδρωμένα αεροσκαφών-drones στη Λιβύη, προκειμένου να ενισχύσουν ομάδες της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) που μάχονται εναντίον του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA), υπό την ηγεσία της Χαλίφα Χαφτάρ.

Τις πληροφορίες που επικαλείται sigmalive επιβεβαίωσε ο Khaled al-Meshri, πρόεδρος του ανώτατου Συμβουλίου της Λιβύης, ο οποίος ανέφερε ότι το GNA είχε αποκτήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα τροποποίησε για να αντιμετωπίσει τα πολεμικά αεροσκάφη του Χαφτάρ, σύμφωνα με τη βρετανική Independent.

Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει επενδύσει πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση των drones, τα οποία αξιοποιεί σε πολλά μέτωπα. Η Άγκυρα αποτελεί τον παγκόσμιο πρωτοπόρο οπλισμένων drones, γεγονός που την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο τεχνολογικά προηγμένες χώρες του κόσμου σε αυτό το επίπεδο.

Η Τουρκία έχει εισέλθει στη δεύτερη εποχή των drones και ανταγωνίζεται τώρα τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως ο πιο παραγωγικός παίκτης με δολοφονικά χτυπήματα drones στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα του Intercept.

Οι άλλες χώρες που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σκοτώσει άτομα με πυροβόλα όπλα drones είναι το Ισραήλ, το Ιράκ και το Ιράν. Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία κατά του ISIS στη Συρία και κατά μήκος των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράκ και το Ιράν, αλλά και κατά των μαχητικών του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος.

Το τελευταίο διάστημα, «σμήνος» από μικρά και φθηνά µη επανδρωμένα αεροσκάφη «made inTurkey» «εισβάλλουν» στο Αιγαίο, µε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία να εξαναγκάζεται σε απογείωση F-16 µε διόλου ευκαταφρόνητο κόστος συντήρησης και δυσβάστακτο κόστος σε καύσιμα, για να τα αναχαιτίσει. Η εφημερίδα «Yeni Şafak», προπαγανδιστικό όργανο στην υπηρεσία του Ερντογάν, κυκλοφόρησε στις 2 Μαρτίου µε κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα στο πλαίσιο του οποίου υποστηρίζεται ότι «η χρήση µη επανδρωμένων αεροσκαφών από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό άλλαξε τις ισορροπίες στο Αιγαίο». Στο Αιγαίο, µη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας, άλλα από φρεγάτες και άλλα από χερσαίες «βάσεις», έχουν προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, πετώντας σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

