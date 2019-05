Πολωνία: Το ντοκιμαντέρ με θύματα παιδόφιλων ιερέων πλήττει το κυβερνών κόμμα

Η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση στην Πολωνία έχει προβάδισμα 10 μονάδων έναντι του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών, όπως έδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, μια μεγάλη ανατροπή την οποία οι αναλυτές αποδίδουν στο ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από ιερείς της καθολικής εκκλησίας.

Το ντοκιμαντέρ «Απλώς μην το πείτε σε κανέναν», που παρουσιάζει θύματα να αντιμετωπίζουν τους ιερείς που τα κακοποίησαν σεξουαλικά έχει σοκάρει τους Πολωνούς. Η ισχυρή καθολική εκκλησία έχει στενές σχέσεις με το κυβερνών Κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνης (PiS).

Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός, στον οποίο συμμετέχουν φιλοευρωπαϊκά κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα, εμφανίζεται να κερδίζει το 43,6% των ψήφων στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, έναντι 32,9% για το PiS, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τις 14 ως τις 16 Μαΐου, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Στις περισσότερες προηγούμενες δημοσκοπήσεις το PiS, που έχει συντηρητική στάση σε κοινωνικά και ηθικά ζητήματα ενώ επιθυμεί το κράτος να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία, εμφανιζόταν να προηγείται στην πρόθεση ψήφου τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν αργότερα φέτος.

Η σημαντική μείωση του ποσοστού του PiS συνδέεται με τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το ντοκιμαντέρ, εκτιμά ο Λούκας Παβλόφσκι.

«Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται στην ομάδα των ψηφοφόρων που δεν συνδέονται στενά με την εκκλησία. Προφανώς η διαρροή (ψηφοφόρων από το PiS) συνδέεται με το σκάνδαλο με τους ιερείς και ωφελεί τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό», επεσήμανε στο περιοδικό Newsweek, ενώ πρόσθεσε ότι τα μικρότερα δεξιά κόμματα είδαν επίσης τα ποσοστά τους να αυξάνονται.

Σε αυτά περιλαμβάνεται το ακροδεξιό Κόμμα Συνομοσπονδίας, το ποσοστό του οποίου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες σε διάστημα μίας εβδομάδας για να φτάσει το 6,9%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το ντοκιμαντέρ έχει 18 εκατομμύρια views στο YouTube από το Σάββατο οπότε αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Χωρίς να σχολιάσει άμεσα το ντοκιμαντέρ ο επικεφαλής του PiS Γιάροσλαβ Κατσίνσκι δήλωσε την Κυριακή ότι οι δράστες σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ανηλίκων θα τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη κι αν πρόκειται για ιερείς ή διάσημους. Αναφέρθηκε μάλιστα, χωρίς να τον κατονομάσει, στην περίπτωση του Ρόμαν Πολάνσκι.

Προς το παρόν η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών τιμωρείται με έως και 12 χρόνια κάθειρξη.

Η ανακοίνωση του Κατσίνκσι έγινε εν μέσω έντασης μεταξύ των φιλελεύθερων, που πιστεύουν ότι η εκκλησία έχει μεγάλη εξουσία στην Πολωνία, και τους συντηρητικούς, που θεωρούν ότι η καθολική πίστη είναι βασικό στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και ότι η επιρροή της πρέπει να διαφυλαχθεί.

Η Ιζαμπέλα Στιζίνσκα, πρόεδρος του think tank Center for Social and Economic Research, δήλωσε ότι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αρνητικά την εκκλησία και το PiS μετά το ντοκιμαντέρ, όμως διερωτήθηκε αν αυτό θα κρατήσει.