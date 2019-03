Συγκλονιστικά βίντεο από την πυρκαγιά στο Μπανγκλαντές

Τις απελπισμένες προσπάθειες ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στον πύργο FR Tower στην Ντάκα του Μπανγκλαντές καταγράφουν ερασιτεχνικά βίντεο που κάνουν το γύρο του Διαδικτύου.

Σε ένα από αυτά, μάλιστα, φαίνονται εργαζόμενοι στο κτίριο να προσπαθούν να το εγκαταλείψουν κατεβαίνοντας από καλώδια στην πρόσοψή του, ενώ ένας από αυτούς χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο κενό.

#Bangladesh #Banani #fire I am from China. It is my first week to Bangladesh then I meet this terrible fire . I run out of the building quickly and find several men break the window and slide from the electric line. One man fall off and maybe injured but he finally escape pic.twitter.com/eTwXwX6oSP

— (@JackGhiao) March 28, 2019