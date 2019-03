Κατέδωσε τον άλλο οδηγό επειδή ήταν πιωμένος, ξεχνώντας πως ήταν... κι αυτός!

Μετά από μια μικροσύγκρουση σε βρετανικό αυτοκινητόδρομο, κλήθηκε η αστυνομία να διευθετήσει τη διένεξη.

Το περίεργο περιστατικό αναφέρει μάλιστα το ίδιο το αστυνομικό τμήμα του Ντέρμπισαϊρ, που ανέβασε την ιστορία στο Twitter μετά τη σύλληψη και των δύο οδηγών.

Ο ένας οδηγός υποπτεύθηκε λοιπόν πως ο άλλος είχε πιει, «κι έτσι δικαίως μάς κάλεσε», λέει η αστυνομία, «ξεχνώντας πως ήταν κι εκείνος μεθυσμένος. Και οι δύο συνελήφθησαν».

M1 J25. You couldn’t make this up. Very minor collision at the junction causing no damage. One driver suspects the other is drunk so quite rightly calls us. Forgetting he is also drunk. Both arrested. One blew 40 and the other 78. Charged to court. #DontDrinkDrive #Fatal4 #Wow pic.twitter.com/gerqz5iTuf

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) 18 Μαρτίου 2019