Φωτιά σε σταθμό τρένου στο Κάιρο

Φωτιά ξέσπασε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Καΐρου στην Αίγυπτο, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Φωτογραφίες στα social media δείχνουν μαύρο καπνό να βγαίνει από το σταθμό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror πηγή του υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι δέκα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί.

Fire at a train station in Cairo Egypt. Train collided with the station and burst into flames. At least 7 people confirmed dead. I won’t post the graphic images but you could see burned bodies laying on and near the tracks. Very tragic. pic.twitter.com/hCzJNzrY8y

— Mohamed K. Ateeq (@ATEEKSTER) 27 Φεβρουαρίου 2019