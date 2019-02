Σφοδρές συγκρούσεις στην Καταλονία για τη δίκη των αυτονομιστών

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν σήμερα με διαδηλωτές υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας στη Βαρκελώνη, την ώρα που άλλοι ακτιβιστές έκαψαν λάστιχα αυτοκινήτων και προσπάθησαν να αποκλείσουν αυτοκινητοδρόμους στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για τη δίκη των 12 αυτονομιστών ηγετών.

Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Plaza Catalonia στο κέντρο της Βαρκελώνης, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση των γκλοπ τους εναντίον μιας μεγάλης ομάδας, στην πλειονότητά τους νεαρών διαδηλωτών, αφού ορισμένοι εξ αυτών πέταξαν πέτρες εναντίον τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Catalonia’s president Torra said to his supporters: “Push!”, and calls them to strike today

Watch them acting accordingly

Peaceful people indeedpic.twitter.com/TlA1YKYgDX

— Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) 21 Φεβρουαρίου 2019