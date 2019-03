Αυτή ήταν η μεγαλύτερη φοβία του Νίκολα Τέσλα

Ως ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά και τεχνολογικά πνεύματα του 20ού αιώνα, ο μεγάλος Νίκολα Τέσλα δεν χρειάζεται καμία σύσταση.

Οι εφευρέσεις του ηλεκτροδότησαν τον κόσμο και έστρωσαν τα θεμέλια για πολλά πράγματα που στην εποχή του έμοιαζαν καθαρή επιστημονική φαντασία. Δεν ήταν όμως, γιατί αυτός ακριβώς ασχολήθηκε μαζί τους!

Ο τουλάχιστον ιδιαίτερος σερβο-αμερικανός εφευρέτης είχε όμως μια παράξενη φοβία: απεχθανόταν τα μαργαριτάρια και δεν μπορούσε να είναι καν στο ίδιο δωμάτιο με γυναίκες που φορούσαν κολιέ από πέρλες. Κάτι ιδιαιτέρως δύσκολο για τον ίδιο, μιας και τον καλούσαν συνεχώς σε όλα αυτά τα γκαλά της καλής κοινωνίας και το μαργαριτάρι πήγαινε σύννεφο.

Ο βαθμός που φοβόταν τα μαργαριτάρια ήταν μάλιστα τέτοιος που αρνιόταν ακόμα και να συνομιλήσει με την κυρία που τα φορούσε, καταλήγοντας σε αρκετές παρεξηγήσεις στη ζωή του, μιας και ήταν συνήθως σύζυγοι επενδυτών και προβεβλημένων μελών της αμερικανικής κοινωνίας.

Ακόμα και η γραμματέας του που φόρεσε μια μέρα πέρλες στο γραφείο του εκδιώχθηκε κακήν κακώς, στέλνοντάς τη σπίτι της με αναγκαστική άδεια! Κανείς δεν ξέρει γιατί είχε τέτοια αποστροφή με τα μαργαριτάρια, υποπτεύονται πάντως πως μπορεί να είχε να κάνει με το τελείως ιδιαίτερο γούστο και αισθητική του.

Αυτό μας λένε και οι δύο γνωστότεροι βιογράφοι του, Bernard Carlson («Tesla: Inventor of the Electrical Age») και Marc Seifer («Wizard: Life and Times of Nicola Tesla»), κατηγορώντας τον ακόμα και για μεγαλομανία.

Τι άλλο φοβόταν ο Τέσλα; Τα μικρόβια. Οι βιογράφοι του μας λένε πως έφτανε πολύ μακριά σε όρους καθημερινής υγιεινής και ήταν πιθανότατα υποχονδριακός. Ίσως φταίει που στα 17 του χτυπήθηκε από χολέρα στο χωριό του (στη σημερινή Κροατία) και πέρασε 9 μήνες στο κρεβάτι, χαροπαλεύοντας ουκ ολίγες φορές…