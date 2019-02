Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη, φόβοι για νεκρούς

Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τη Hurriyet.

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν νεκρό, ενώ ήδη έχουν σπεύσει στο σημείο η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Το κτίριο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της πόλης, στην περιοχή Kartal.

Δώδεκα οικογένειες ζούσαν σύμφωνα με πληροφορίες στο κτίριο ενώ μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του την ώρα της έκρηξης.

#BREAKING A six storey building collapsed in Istanbul's Maltepe, reportedly after an explosion. 12 families were living in the building. It is not known how many people were in the building before the incident. pic.twitter.com/izk7a5gH4R

— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 6 Φεβρουαρίου 2019