Το shutdown στις ΗΠΑ αγγίζει πλέον και τον Αμερικανό πρόεδρο

Αναβάλλει την ομιλία του προς το έθνος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έως ότου λήξει το ομοσπονδιακό shutdown στις ΗΠΑ. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι απέσυρε την πρόσκληση προς το πρόσωπό του, για να μιλήσει στο Κογκρέσο, σημειώνοντας πως θα πρέπει πρώτα να επιστρέψουν σε πλήρη λειτουργία οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ, όπως μεταδίδει το BBC, είχε πει αρχικά πως η ομιλία του θα γινόταν κανονικά. Αλλά με νυχτερινά του tweet ανέτρεψε αυτό που είχε ο ίδιος πει. Αναγνώρισε την άρνηση της Πελόζι να επιτρέψει στο Κογκρέσο να φιλοξενήσει την ομιλία προς το έθνος μέχρι να επιλυθεί το αδιέξοδο του shutdown, που διανύει πλέον την 34η ημέρα του.

«Είναι προνόμιό της» σχολίασε.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 January 2019

....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 January 2019

Η Πελόζι απάντησε με δικό της tweet εκφράζοντας την ελπίδα ο Τραμπ να στηρίξει νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών που επηρεάζει η αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών εκτός από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Mr. President, I hope by saying “near future” you mean you will support the House-passed package to #EndTheShutdown that the Senate will vote on tomorrow. Please accept this proposal so we can re-open government, repay our federal workers and then negotiate our differences. https://t.co/57KMATZZTO — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 24 January 2019

«Παρακαλώ αποδεχτείτε αυτή την πρόταση ώστε να ξαναλειτουργήσει η κυβέρνηση, να πληρώσουμε τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και μετά να διαπραγματευτούμε τις διαφορές μας» πρόσθεσε.

Οι Δημοκρατικοί λένε πως με τόσους απλήρωτους υπαλλήλους, που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, δεν θα ήταν εφικτή και από άποψη ασφάλειας, κάτι που ο Τραμπ δεν συμμερίζεται πάντως.

Το shutdown έχει προκληθεί από τη διαφωνία Τραμπ και Δημοκρατικών για τα μέτρα ασφαλείας στα νότια σύνορα των ΗΠΑ και έχει πλέον εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία. Ο Τραμπ ζητεί χρηματοδότηση ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κογκρέσο για την κατασκευή του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, κάτι με το οποίο οι Δημοκρατικοί διαφωνούν.

Λόγω του shutdown, περίπου 800.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι παραμένουν απλήρωοτι από τις 22 Δεκεμβρίου.