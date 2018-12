Έκρηξη μετασχηματιστή έβαψε μπλε τον ουρανό

Φρενίτιδα επικράτησε στα social media μετά από μια έκρηξη μετασχηματιστή σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή της Αστόρια. Από την έκρηξη ο ουρανός βάφτηκε μπλε και πολλοί έκαναν λόγο για... εξωγήινους!

Από την έκρηξη δεν τραυματίστηκε κανείς και η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Indepedent. Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου LaGuardia.

«Ξαφνικά νόμιζες ότι η νύχτα έγινε μέρα. Η σκηνή ήταν εντυπωσιακή» είπε ο δημοσιογράφος του Independent, Dave Maclean.

The lights went off in my apartment and then this is the sky in NYC right now... what is happening... #bluesky #nyc #newyork pic.twitter.com/J8AmfQK6LO

— Valerie Scott (@Valerie_scottt) 28 Δεκεμβρίου 2018