Μία νεκρή από το «τρελό» αυτοκίνητο που έπεσε σε στάση λεωφορείου

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στην πόλη Ρεκλινγκχάουζεν της Γερμανίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας αναφέρουν ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας του οδηγού του οχήματος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε ζωντανός από το αυτοκίνητο.

Η Πυροσβεστική έκανε λόγο για 9 τραυματίες, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα που έφερε πολλαπλά τραύματα. Η γυναίκα εξέπνευσε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Breaking: At least 1 dead, 8 injured after car ploughs into pedestrians at a bus stop in Recklinghausen, Germany. Police say the driver may have been trying to commit suicide. pic.twitter.com/dmjp805rG7

