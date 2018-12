Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε στάση λεωφορείου στη Γερμανία

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου, στην πόλη Ρεκλινγκχάουζεν της δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός του και εννέα άλλοι άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές ποια ήταν η αιτία του ατυχήματος. Ο ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Γερμανία βρίσκεται σε επιφυλακή από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν ένας Τυνήσιος με ισλαμιστικές διασυνδέσεις έκλεψε ένα φορτηγό, αφού προηγουμένως σκότωσε τον οδηγό του, και το έριξε σε μια πολυσύχναστη αγορά, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Breaking: At least 1 dead, 8 injured after car ploughs into pedestrians at a bus stop in Recklinghausen, Germany. Police say the driver may have been trying to commit suicide. pic.twitter.com/dmjp805rG7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 20 Δεκεμβρίου 2018