Έχασε την ψυχραιμία της μετά από ατύχημα και ξέφυγε

Αποσβολωμένοι οι περαστικοί σε μια γειτονιά της Πόλης του Μεξικού, παρακολουθούν μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να προσπαθεί να διαλύσει ένα αυτοκίνητο με το οποίο λίγο νωρίτερα είχε εμπλακεί σε ατύχημα.

Η γυναίκα κρατάει έναν σιδερένιο σωλήνα και βγάζει όλο της το μένος πάνω σε ένα κόκκινο VW. Σπάει ένα μπροστινό φανάρι, προσπαθεί να σπάσει το παρμπρίζ, διαλύει έναν καθρέφτη. Η οδηγός του κάποια στιγμή βγαίνει έντρομη από το όχημα και απομακρύνεται. Βλέποντας τις αντιδράσεις της αντιλαμβάνεται πως έχει άγριες διαθέσεις. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχει άδικο.

Λίγο αργότερα η κατάσταση ξεφεύγει, όταν η εξαγριωμένη γυναίκα παίρνει το αυτοκίνητό της και μιμείται τα συγκρουόμενα των λούνα παρκ, πέφτοντας ουκ ολίγες φορές πάνω στο κόκκινο VW. Κι όλα αυτά μπροστά στα μάτια περαστικών που με το κινητό στο χέρι καταγράφουν τα κατορθώματά της, χωρίς κανείς να τολμά να την πλησιάσει για να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό το επικίνδυνο «παιχνίδι».

Σημαντική λεπτομέρεια: η μπλούζα που φορούσε η μαινόμενη γυναίκα έγραφε: «Nice is the new cool»...