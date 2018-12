Ο διαστημικός περίπατος δυο Ρώσων κοσμοναυτών

Δύο Ρώσοι κοσμοναύτες βγήκαν για έναν διαστημικό περίπατο σήμερα με στόχο να επιλύσουν το μυστήριο μιας μικρής ρωγμής που εντοπίστηκε στη μία πλευρά του διαστημικού σκάφους Soyuz-MC9, το οποίο προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos απέκλεισε το ενδεχόμενο ένα κατασκευαστικό σφάλμα να προκάλεσε την τρύπα πλάτους 2 χιλιοστών, η οποία εντοπίστηκε τον Αύγουστο στην κάψουλα του ρωσικού Soyuz, με τη NASA να επιδιώκει να κατευνάσει τις εικασίες περί σαμποτάζ.

This time-lapse video shows the out-of-this-world ride Oleg Kononenko took on the tip of the Strela boom operated by Sergey Prokopyev to the Soyuz crew vehicle worksite. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/UrGI3g8zDP — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο διαστημικός περίπατος των Όλεγκ Κονονένκο και Σεργκέι Προκόπιεφ, διάρκειας έξι ωρών, ξεκίνησε στις 18.00 ώρα Ελλάδας και μεταδόθηκε ζωντανά από τη Roscosmos.

«Σεργκέι, πώς τα πάμε με το χρονοδιάγραμμα», τους ρώτησαν από το κέντρο ελέγχου, έπειτα από μια ώρα.

«Εργαζόμαστε, εργαζόμαστε χαλαρά» απάντησε ο Σεργκέι Προκόπιεφ.

Spacewalker Oleg Kononenko is outside the Soyuz orbital module preparing to begin inspection work as the Earth passes below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/3lHYyAefp0 — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 Δεκεμβρίου 2018

Οι δύο κοσμοναύτες θα πάρουν δείγματα από το εξωτερικό περίβλημα του Soyuz-MC9 προκειμένου να ρίξουν μια ματιά στην τρύπα, στο εσωτερικό τοιχίο της κάψουλας.

And another spectacular shot of spacewalker Oleg Kononenko working outside the Soyuz orbital module preparing to begin inspection work as the Earth passes below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/N2RnfETpIV — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 Δεκεμβρίου 2018

Η τρύπα σφραγίστηκε τον Αύγουστο, εμποδίζοντας τη διαρροή του οξυγόνου. Αξιωματούχοι είπαν ότι το πλήρωμα, τρεις Αμερικανοί αστροναύτες, δύο Ρώσοι κοσμοναύτες και ένας Γερμανός, δεν διέτρεξαν κίνδυνο.