Οι υπάλληλοι αυτής της επιχείρησης φεύγουν με τον πλέον... υπέροχο τρόπο

Η εταιρία τεχνολογίας Basecamp έχει υιοθετήσει μια διαφορετική στρατηγική αναφορικά με τις παραιτήσεις και τις απολύσεις.

Κάθε φορά που κάποιος απολύεται ή παραιτείται, αδιάφορο είναι εδώ, η web app επιχείρηση στέλνει μια «αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση», όπως τη λέει, σε κάθε γραφείο της, ένα αναλυτικό email δηλαδή όπου αποκαλύπτονται και αναλύονται λεπτομερώς οι συνθήκες φυγής του ανθρώπου που την αφήνει.

Ο υπάλληλος έχει μάλιστα τη δυνατότητα να συντάξει μόνος του το mail ή να βάλει τον διευθυντή του να τον αποχαιρετίσει. Όπως κι αν γίνει όμως, το αποχαιρετιστήριο γράμμα πρέπει να είναι γεμάτο από αλήθειες. Και μόνο αλήθειες. Αν κάποιος παραλείψει να περιγράψει τους λόγους για την αποχώρησή του (απόλυση ή παραίτηση), θα ακολουθήσει δεύτερη «αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση» όπου θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους!

Αυτός είναι ο σκοπός της Basecamp, μιας εταιρίας που είναι ήδη θρυλική για τις ανορθόδοξες μεθόδους της στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, να είναι όλα ανοιχτά, διαφανή και αληθινά. Κι αυτό την ώρα που ο συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της, Jason Fried, προσλαμβάνει τον κόσμο όχι με βάση το βιογραφικό του, αλλά για τις ικανότητές του στον γραπτό λόγο. Πετά τα βιογραφικά από το παράθυρο δηλαδή, όπως λέει χαρακτηριστικά, και κρίνει αποκλειστικά τη συνοδευτική επιστολή του υποψηφίου, καταλήγοντας έτσι να προσλαμβάνει ανθρώπους χωρίς καμία εμπειρία ή επαγγελματικά εφόδια.

Κι αν αυτά δεν φτάνουν, η Basecamp δίνει ετήσιο επίδομα σε όλους τους εργαζομένους της ειδικά για τις διακοπές τους, ένα ποσό της τάξης των 5.000 δολαρίων! Ο Fried και ο δεύτερος συνιδρυτής της Basecamp, David Heinemeier Hansson, έγραψαν πρόσφατα ένα βιβλίο («It Doesn’t Have to Be Crazy at Work») που δεν είναι παρά μια πολεμική στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και μια ωδή στις αντισυμβατικές πρακτικές της εταιρίας τους.

«Ψύχραιμα αντίο», τα αποκαλούν χαρακτηριστικά, και λένε μάλιστα πως σε όλες τις άλλες εταιρίες όταν φύγει κάποιος, απλώς σταματούν να μιλούν γι’ αυτόν, λες και πέθανε. Αυτό το θολό τοπίο δίνει χώρο για κουτσομπολιό και εικασίες, λένε, γι’ αυτό και η Basecamp παρέχει εξαντλητικές πληροφορίες για την αποχώρηση κάποιου.

«Το να αποχαιρετάς κάποιον είναι πάντα σκληρό», λένε τα δυο αφεντικά, «δεν χρειάζεται όμως να είναι και επίσημο ή ψυχρό»…