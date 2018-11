Νεκρή μητέρα και το μωρό της από επίθεση αρκούδας

Μία μητέρα και το μόλις δέκα μηνών κοριτσάκι της βρέθηκαν νεκρές σε απομακρυσμένη περιοχή του Καναδά. Οι Αρχές υποπτεύονται πως o θάνατός τους επήλθε από επίθεση αρκούδας.

Οι σοροί της 37χρονης Valerie Theoret και του μωρού της, Adele Roesholt, εντοπίστηκαν τη Δευτέρα έξω από την καλύβα τους κοντά στη λίμνη Einarson.

Ο σύζυγος της 37χρονης είχε πάει για ψάρεμα στη λίμνη. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, όταν επέστρεφε βρέθηκε μπροστά σε μία αρκούδα γκρίζλι, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε. Φτάνοντας στην καλύβα, εντόπισε τις σορούς της γυναίκας και του παιδιού του.

«Φαίνεται πως έκαναν βόλτα όταν σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με το CNNi.

Η οικογένεια ζούσε στην καλύβα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Yukon RCMP and Yukon Coroner's Service are investigating the death of two individuals following a suspected bear attack on November 26, northeast of Mayo, near the NWT border. Environment Yukon is assisting with the investigation. More information will be released soon.

— Yukon RCMP (@YukonRCMP) 27 Νοεμβρίου 2018