Αντιδράσεις για το δικαίωμα βιαστή να βλέπει το παιδί που απέκτησε με το θύμα του

Βροντερό αίτημα για αλλαγή του νόμου είναι αυτό που προκύπτει από την υπόθεση ενός άνδρα, στη Βρετανία, ο οποίος κέρδισε το δικαίωμα να έχει ρόλο στη ζωή του παιδιού που γέννησε η γυναίκα την οποία βίασε.

Ο Arshid Hussain, που είχε καταδικαστεί το 2016 σε 35 χρόνια φυλακή, κέρδισε από το συμβούλιο του Rotherham, στη Βρετανία, το δικαίωμα να επισκέπτεται το παιδί που απέκτησε με το θύμα του.

Η Sammy Woodhouse, η γυναίκα θύμα του βιασμού, εμφανίστηκε συντετριμμένη μετά την ανακοίνωση του δικαστηρίου. Σύμφωνα με την ίδια, ο Hussain δεν είχε κάνει αίτηση να βλέπει τον γιο της.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα αδύναμα σημεία αυτής της υπόθεσης.

Η Woodhouse χαρακτήρισε τον Hussain «κίνδυνο» για την ίδια και για άλλα παιδιά.«Δεν μου είχαν πει τίποτα μέχρι που πήγαμε στο δικαστήριο» πρόσθεσε. Όταν την ενημέρωσαν πως εκείνος είχε γονεϊκά δικαιώματα στο παιδί, διερωτήθηκε πόση σημασία έχουν τα δικά της δικαιώματα και τα δικαιώματα των άλλων.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση «να αλλάξει τον νόμο για να διασφαλίσει πως οι βιαστές δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά που απέκτησαν μέσω βιασμού».

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.

Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.

This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN

— Sammy Woodhouse (@sammywoodhouse1) 27 November 2018