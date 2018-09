Προεκλογική εκστρατεία της Μισέλ Ομπάμα για την αξία της συμμετοχής στις εκλογές

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα είπε πως ήλπιζε ότι «θα έβαζε φωτιά» στους κατοίκους της πολιτείας Νεβάδα, με την έναρξη της πρώτης ομιλίας της, στο πλαίσιο της προεκλογικής πρωτοβουλίας (When We All Vote), μεταδίδει το ABC News.

Η Μισέλ Ομπάμα συνίδρυσε την μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία το προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ η πρώτη ομιλία της, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο γυμνάσιο (Chaparral High School) στο Λας Βέγκας, όπου η Ομπάμα μίλησε μαζί με άλλους διάσημους τραγουδιστές και ηθοποιούς, υπενθυμίζοντας στους κατοίκους της πολιτείας την αξία της ψήφου τους.

«Όταν δεν ψηφίζετε κάνετε ακριβώς αυτό, αφήνετε άλλους ανθρώπους να αποφασίζουν για εσάς» είπε χαρακτηριστικά η Μισέλ Ομπάμα.

«Έχουμε τους ηγέτες τους οποίους ψηφίζουμε. Έχουμε τις πολιτικές, τις οποίες ψηφίζουμε κι όταν δεν ψηφίζουμε, τότε, μας τελειώνει μία κυβέρνηση που εκλέχτηκε από άλλους, για τους άλλους. Όταν κάποιοι είναι εκνευρισμένοι και μένουν στα σπίτια τους την ημέρα των εκλογών, πιστέψτε με, εμφανίζονται κάποιοι άλλοι. Η Δημοκρατία συνεχίζει να υπάρχει, με ή χωρίς την παρουσία σας», πρόσθεσε η ίδια.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την προσωπική της απογοήτευση για το πολιτικό κλίμα που επικρατεί σήμερα στις ΗΠΑ και το χαρακτήρισε ως “την αθλιότητα της πολιτικής.”

«Πιστέψτε με, είναι κι εγώ απογοητευμένη. Με αρρωσταίνει το χάος και η αθλιότητα της πολιτικής. Είναι εξουθενωτικό, κι ειλικρινά είναι καταθλιπτικό. Καταλαβαίνω αν κάποιος θέλει να κλείσε τα αυτιά του», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη μιας εβδομάδας δράσης, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι ψηφοφόροι σε μεγάλα αστικά κέντρα κι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Η Ομπάμα, που είναι συνιδρυτής της πρωτοβουλίας, αναμένεται να μιλήσει για δεύτερη φορά σε μία προεκλογική εκδήλωση, η οποία προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή, στο Μαϊάμι.

Η πρωτοβουλία είναι μη κερδοσκοπική, ενώ σύμφωνα με την ηλεκτρονική της σελίδα, η Μισέλ Ομπάμα κινητοποιήθηκε επειδή θέλει ο καθένας να ψηφίσει, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτησή του.

«Βρίσκουν όλους τους τρόπους για να σας κρατήσουν στο σπίτι, ελπίζοντας πως καθώς ακούτε για όλα αυτά γύρω σας, θα παραδοθείτε. Μην αφήσετε κάποιον να σας εκφοβίσει απέναντι στην συμμετοχή σας στην διαδικασία», παρατήρησε η ίδια.

Όσοι παρακολουθούσαν την εκδήλωση χειροκροτούσαν όταν η Μισέλ Ομπάμα, αναφερόταν στον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος επίσης, λαμβάνει μέρος σε προεκλογικές δραστηριότητες, προκειμένου να υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς.

Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 24 έδρες, για να έχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Στο αναφερόμενο κοινοβουλευτικό σώμα προγραμματίζουν να συνταξιοδοτηθούν, να παραιτηθούν ή να είναι υποψήφιοι για κάποιο άλλο αξίωμα, τουλάχιστον 41 Ρεπουμπλικάνοι, σύμφωνα με την πολιτική ανάλυση του ABC News.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε ένα από τα νομοθετικά σώματα θα επιτρέψει στους Δημοκρατικούς να εμποδίσουν την εφαρμογή της πολιτικής ατζέντας των Ρεπουμπλικάνων, ενώ θα έχουν πολιτικά την δυνατότητα μέσω της πλειοψηφίας τους, στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων να ενεργοποιήσουν την διεξαγωγή ερευνών, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον Λευκό Οίκο.

«Σε ευχαριστώ Λας Βέγκας! Τώρα ας εργαστούμε για να βοηθήσουμε την οικογένεια και τους φίλους μας, να εγγραφούν για να ψηφίσουν», έγραψε χαρακτηριστικά η Μισέλ Ομπάμα σε ανάρτησή της στο Twitter, μετά την λήξη της εκδήλωσης.