Ρεπόρτερ αφήνει τη ζωντανή σύνδεση για να σώσει ζωντανό από την πλημμύρα

Μια δημοσιογράφος του δικτύου ABC διέκοψε τη ζωντανή σύνδεση για να βοηθήσει ένα σκυλί μέσα στις πλημμύρες του καταστροφικού τυφώνα που πλήττει τις ΗΠΑ.

Όσο τα νερά ανέβαιναν, η Julie Wilson πήγε και βρήκε τους διασώστες να κάνουν το θεάρεστο έργο τους, όταν και παρατήρησε μια γυναίκα να προσπαθεί να σώσει ένα ροτβάιλερ.

«Νομίζεις πως αυτό είναι ασφαλές;», ρωτά η ρεπόρτερ τη γυναίκα που μεταφέρει το σκυλί, «είναι το σκυλί θεραπείας της κόρης μου. Δεν έχω επιλογή», απαντά η Tasha.

Όταν τη βλέπει να μην μπορεί να συνεχίσει άλλο, η Julie της δίνει το τηλέφωνό της και πιάνει το σκυλί, προσφέροντας γερές δόσεις ανθρωπιάς.

ABC station reporter interrupts live stream to rescue dog chest deep in the flooded streets of New Bern, North Carolina. After struggling to carry the big dog out at first, they all made it back to safety.

— ABC News (@ABC) 16 Σεπτεμβρίου 2018