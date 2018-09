Το στιγμιότυπο ανάμεσα στον Τζορτζ Μπους και τη Μισέλ Ομπάμα που προκάλεσε αίσθηση

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Ο. Μπους «συνελήφθη» από τις κάμερες να δίνει μία καραμέλα στην πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα, κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας για τον γερουσιαστή Τζον Μακέιν το Σάββατο.

Η στιγμή μεταξύ των δύο πρώην πρώτων οικογενειών έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον Τζορτζ Μπους να δίνει το γλυκό στην κα Ομπάμα. Μάλιστα η στενή τους επαφή την ώρα της κηδείας προκάλεσε αίσθηση.

Την ώρα που ο πρώην γερουσιαστής Τζο Λίμπερμαν απέτιε φόρο τιμής στον φίλο και συνάδελφό του, η κάμερα στράφηκε προς το κοινό όταν ο Λίμπερμαν έκανε ένα αστείο για τον Μακέιν, απαθανατίζοντας την επίμαχη στιγμή.

VIRAL VIDEO: Former President George W. Bush Shares Candy With Michelle Obama at John McCain's Funeral -- https://t.co/YRfTP5sjcw pic.twitter.com/eOSAKGO99n

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) 2 Σεπτεμβρίου 2018