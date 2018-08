Οι Τούρκοι σπάνε τα iPhone

Την οργή των Τούρκων πυροδότησε η δήλωση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι «θα εφαρμόσουμε μποϊκοτάζ σε βάρος των αμερικανικών ηλεκτρονικών προϊόντων. Αν έχουν iPhones, υπάρχουν Samsung από την άλλη πλευρά».

Συγκεκριμένα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στις 14 Αυγούστου στο συμπόσιο του AKP ανακοίνωσε το μποϊκοτάζ.

«Θα μποϊκοτάρουμε τα ηλεκτρονικά προϊόντα της Αμερικής, έχουν το iPhone, αλλά υπάρχει και η Samsung. Έχουμε και τη δική μας Venus Vestel», είπε.

Πέντε iphone διέλυσε με βαριοπούλα Τούρκος μπροστά σε νέους που παρακολουθούσαν κάνοντας το σήμα των γκρίζων λύκων, ενώ και άλλοι αναρτούν τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Turkish man proudly smashing an iPhone to protest America

Another Turkish man smashing an iPhone

Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump !

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) August 16, 2018