Τούρκος υπουργός: Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση με ναρκωτικά

Η Τουρκία είναι θύμα των ναρκωτικών της Δύσης φέρεται να υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϋλού, σύμφωνα με ανάρτηση του αυτοεξόριστου τούρκου δημοσιογράφου, Αμπντουλάχ Μποζκιούρτ, στο twitter.

Συγκεκριμένα ο τούρκος υπουργός που μίλησε σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό φέρεται να έχει δηλώσει πως: «Η Τουρκία δέχεται ναρκοεπίθεση από τη Δύση με ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία να στέλνουν συνθετικά ναρκωτικά, όπως Bonzai, Ecstasy και Captagon στην Τουρκία ενώ οι ΗΠΑ στέλνουν όπιο μέσω του Αφγανιστάν».

#Turkey is under drug attack from the West with European countries Belgium, the Netherlands, Austria and Denmark sending synthetic drugs like Bonzai, Ecstasy, Captagon to Turkey while America is sending opium through #Afghanistan, claims Turkish Interior Minister Suleyman Soylu. pic.twitter.com/Elcjve2wO2

