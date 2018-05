Παραιτήθηκε ο εισαγγελέας που έστειλε στη δικαιοσύνη τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Την παραίτησή του υπέβαλε ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Έρικ Σνάιντερμαν, έπειτα από καταγγελίες σε βάρος του για σωματική κακοποίηση από τέσσερις γυναίκες.

Ο Σνάιντερμαν παραιτήθηκε έπειτα από δημοσίευμα του περιοδικού The New Yorker, στο οποίο τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν πως τις χτύπησε.

Οι δύο, όπως μεταδίδει το BBC, ήταν πρώην σύντροφοί του.

Ο Σνάιντερμαν, ο οποίος δεν αποδέχεται τις κατηγορίες, υπήρξε σθεναρός υποστηρικτής του κινήματος #MeToo κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Τις τελευταίες ώρες, σοβαρές κατηγορίες, τις οποίες αμφισβητώ σθεναρά, διατυπώθηκαν εναντίον μου» τόνισε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του αργά χθες. «Παρότι δεν σχετίζονται με την επαγγελματική μου συμπεριφορά ή τις δράσεις του γραφείου μου, θα με εμποδίσουν από το να ηγηθώ του έργου του γραφείου, αυτό το κρίσιμο διάστημα».

Την παραίτηση του Σνάιντερμαν ζήτησε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μετά τις καταγγελίες. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» δήλωσε. «Δεν πιστεύω πως είναι πιθανό για τον Έρικ Σνάιντερμαν να συνεχίσει να υπηρετεί ως γενικός εισαγγελέας».

Ο Σνάιντερμαν ήταν ο άνθρωπος που κινήθηκε νομικά κατά του παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν τον Φεβρουάριο, έπειτα από δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του. Μετά την ανακοίνωση της δίωξης, είχε απευθυνθεί μέσω Twitter σε οποιοδήποτε θύμα ή μάρτυρα κακοποίησης να επικοινωνήσει με το γραφείο του.

Every New Yorker has a right to a workplace free of sexual harassment, intimidation, and fear. If you have been the victim of misconduct, or a witness to it, contact my office:

☎️ (212) 416-8250

— Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 11 February 2018