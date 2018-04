«Δεινόσαυρος» έκανε πρόταση γάμου στον μαραθώνιο του Λονδίνου

Την ώρα που ο μαραθώνιος του Λονδίνου μαγνήτισε τα βλέμματα για ένα σωρό λόγους, την παράσταση έκλεψε ένας άντρας ντυμένος Τυραννόσαυρος Ρεξ.

Ο οποίος σταμάτησε κάποια στιγμή την κούρσα του πάνω από το Tower Bridge για να κάνει τη μεγάλη ερώτηση στη σύντροφό του.

Ο παρουσιαστής του BBC, Radzi Chinyanganya, έτυχε να είναι εκεί και να καταγράψει το ευχάριστο αν και αναπάντεχο γεγονός...

It's not everyday you get engaged to a dinosaur... 😆

Congratulations! Just look at that rock 😍💍#LondonMarathon #GetInspired pic.twitter.com/0D0sco5E60

— BBC Get Inspired (@bbcgetinspired) April 22, 2018