Αυτό το δίδυμο μπαμπάς-κόρη έχουν την πιο άνετη σχέση!

Ένας μπαμπάς έδωσε στην κόρη του μια φανταστική απάντηση όταν τον ενημέρωσε ότι πρέπει να φύγει νωρίτερα από τη δουλειά εξαιτίας «γυναικείου ζητήματος».

Η 25χρονη Kiera Platt από τη Νέα Υόρκη έστειλε στον μπαμπά της ένα SMS, αν και εκείνος δεν μπόρεσε να αντισταθεί και να μην κάνει ένα ακόμα αστείο: «Α... Ποια γυναίκα σε ενόχλησε αρκετά ώστε να γυρίσεις σπίτι;»! Και τη ρώτησε μετά αν θέλει να μιλήσει σε αυτή την… κυρία!

I told my dad I went home early from work because of "lady issues" pic.twitter.com/xDSXQSBzYJ

— Kiera (@Kieeraaa) January 28, 2018