Περισσότερες από 70 μη κυβερνητικές οργανώσεις τάχθηκαν σήμερα κατά του σχεδίου μεταρρύθμισης του μεταναστευτικού συστήματος που εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκρίνοντάς το με την πολιτική που ασκεί η αστυνομία μετανάστευσης στις ΗΠΑ, η ICE.

«Η απειλή είναι πραγματική και άμεση» γράφουν αυτές οι ΜΚΟ στην κοινή διακήρυξή τους, καλώντας τους Ευρωπαίους πολιτικούς να απορρίψουν την πρόταση. Στο στόχαστρό τους βρίσκεται η μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός των συνόρων της ΕΕ για εκείνα τα άτομα που δεν θα λάβουν άσυλο, τα αποκαλούμενα «κέντρα επιστροφών».

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις σε εκείνους που αρνούνται να φύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος, όπως την κράτησή τους επί μεγαλύτερο διάστημα ή την κατάσχεση των εγγράφων τους.

Οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε «αστυνομικές επιδρομές» και μέτρα «φυλετικού προφίλ» κατά τον τρόπο που τα εφαρμόζει η ICE. «Δεν γίνεται να αγανακτούμε με τα όσα κάνει η ICE στις ΗΠΑ, στηρίζοντας αυτού του είδους τις πρακτικές στην Ευρώπη», είπε η Μισέλ ΛεΒουά της PICUM, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που στηρίζει ανθρώπους χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Τη διακήρυξη υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Γιατροί του Κόσμου και η Sea-Watch.

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις επικρίσεις των ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Διαβεβαιώνουν επίσης ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζει τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με το ΑΠΕ