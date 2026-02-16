Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο σχεδιαστής κονσολών της Sega, Χιντέκι Σάτο. Η επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, με τα πρώτα του έργα να περιλαμβάνουν arcade παιχνίδια όπως τα Monaco GP, Turbo και Star Jacker.

Η σημαντικότερη συνεισφορά του Χιντέκι Σάτο στην ιστορία των video games ήταν η ηγεσία των ομάδων μηχανικών που ανέπτυξαν όλες τις οικιακές κονσόλες της Sega από το 1983 έως και την αποχώρηση της εταιρείας από την αγορά hardware το 2001. Συγκεκριμένα, υπό την καθοδήγησή του κυκλοφόρησαν οι κονσόλες SG-1000 (1983), Master System (1985), Mega Drive/Genesis (1989), Saturn (1994) και Dreamcast (1999).

Μετά τον θάνατο του Ισάο Οκαβάα το 2001, ο Χιντέκι Σάτο ανέλαβε τη θέση του προέδρου της Sega, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την εταιρεία, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί τη μετάβαση μακριά από την κατασκευή κονσολών, έναν τομέα που είχε καθορίσει ολόκληρη την καριέρα του. Παραιτήθηκε από τη θέση αυτή το 2003, λίγο πριν από τη σωτήρια συγχώνευση της Sega με την εταιρεία pachinko Sammy, ενώ τελικά αποχώρησε πλήρως από τη Sega το 2008.

Τα σχέδια του Χιντέκι Σάτο θεωρούνται ιστορικής σημασίας, καθώς αποτέλεσαν τις πρώτες κονσόλες που αμφισβήτησαν την κυριαρχία της Nintendo στην αγορά οικιακών συστημάτων μετά το κραχ του 1983, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικούς παίκτες όπως το PlayStation και το Xbox. Ωστόσο, η επιτυχία του PlayStation και του PlayStation 2 της Sony, άμεσων ανταγωνιστών των Saturn και Dreamcast, οδήγησε τελικά στην κατάρρευση της ίδιας της κονσολικής δραστηριότητας της Sega.

Η τελευταία του δημιουργία, το Dreamcast, απέτυχε εμπορικά, όμως με την πάροδο των ετών απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές και αναγνωρίστηκε ως μια κονσόλα πολύ μπροστά από την εποχή της. Διέθετε μια βιβλιοθήκη από cult κλασικά παιχνίδια, πειραματικές λειτουργίες όπως η κάρτα μνήμης και δεύτερη οθόνη VMU, καθώς και πρωτοποριακές δυνατότητες διαδικτυακής σύνδεσης. Το Phantasy Star Online του Dreamcast αποτέλεσε το πρώτο επιτυχημένο MMO σε κονσόλα, ενώ μέχρι και σήμερα φίλοι της πλατφόρμας συνεχίζουν να πειραματίζονται με τον browser της Sega και άλλες online λειτουργίες.

Χάρη στην ηγεσία του Χιντέκι Σάτο, αλλά και άλλων στελεχών της μετα-Dreamcast εποχής, η Sega κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία την αποχώρησή της από την κατασκευή κονσολών και να επιβιώσει ως ένας ισχυρός third party εκδότης. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εξαιρετικά δημοφιλείς σειρές όπως το Yakuza / Like a Dragon, καθώς και τον διαχρονικό μπλε σκαντζόχοιρο, τον Σόνικ τον Σκαντζόχοιρο.