Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Χίθροου, όταν ένοπλοι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατευθύνθηκαν προς τον Τερματικό Σταθμό 3.

Όπως έγινε γνωστό από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, οι αρχές κλήθηκαν να διερευνήσουν ένα περιστατικό επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί και αφορούσε πολλούς πολίτες. Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν στις 08:11 και έφτασαν σε πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού 3, μετά από πληροφορίες ότι αρκετά άτομα είχαν δεχτεί επίθεση.

Στις πρώτες εκτιμήσεις αναφέρεται ότι μια ομάδα ανδρών φέρεται να χρησιμοποίησε κάποιο είδος σπρέι πιπεριού κατά πολλών ανθρώπων και αμέσως μετά εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν ακαριαία και προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση. Ο συλληφθείς κρατείται, ενώ συνεχίζονται έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών.

Στην περιοχή έσπευσαν και πληρώματα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου, μεταφέροντας τους τραυματίες σε νοσοκομεία – οι τραυματισμοί τους δεν χαρακτηρίζονται σοβαροί ούτε απειλητικοί για τη ζωή. Η Αστυνομία ενημερώνει πως υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία γύρω από το αεροδρόμιο, ωστόσο ο Τερματικός 3 λειτουργεί κανονικά.

🚨Breaking News🚨



Armed police are at Heathrow Airport's Terminals 3. They have arrested a man for spraying pepper spray on a number of people. It is classed as a major incident pic.twitter.com/zRMaxPK1XQ — Harman Singh Kapoor (@kingkapoor72) December 7, 2025

Ο Διοικητής Πίτερ Στίβενς δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι το περιστατικό αφορά μια ομάδα ατόμων που γνωρίζονταν μεταξύ τους, με έναν καβγά να κλιμακώνεται και να καταλήγει σε τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Οι αστυνομικοί μας ανταποκρίθηκαν άμεσα και θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή. Δεν αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως τρομοκρατικό. Κατανοώ την ανησυχία του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται στην περιοχή για τη συνεργασία τους σήμερα το πρωί».

Παράλληλα, οι σήραγγες που οδηγούν στο αεροδρόμιο έχουν αποκλειστεί και τα δρομολόγια του μετρό έχουν προσωρινά διακοπεί. Το Sky News μετέδωσε ότι μερικοί άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα επί τόπου, με τα τραύματα να μην θεωρούνται σοβαρά.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε νωρίτερα: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3. Θα σας παρέχουμε σύντομα ενημερώσεις».