Στη Βόρεια Ρωσία πραγματοποιήθηκε η καθέλκυση του νέου υποβρυχίου «Khabarovsk», το οποίο φέρει το πυρηνικό drone Poseidon, σε μια τελετή που παρακολούθησε αυτοπροσώπως ο Ρώσος υπουργός Άμυνας της χώρας, Αντρέι Μπελούσοφ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο αρχηγός του ρωσικού ναυτικού, αρχιναύαρχος Αλεξάντερ Μοϊσέγιεφ, ο διευθύνων σύμβουλος της United Shipbuilding Corporation, Αντρέι Πούτσκοβ, και ο διευθυντής του ναυπηγείου Sevmash, Μιχαήλ Μπουντνιτσένκο.

«Ένα σημαντικό ορόσημο»

«Σήμερα σηματοδοτείται ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς: το βαρέως τύπου πυρηνοκίνητο καταδρομικό υποβρύχιο Χαμπάροφσκ καθελκύεται από τη ράμπα του φημισμένου ναυπηγείου Sevmash», δήλωσε ο Μπελούσοφ.

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι το υποβρύχιο, που είναι εξοπλισμένο με υποβρύχια όπλα και ρομποτικά συστήματα, θα ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσίας να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορά της και να διαφυλάσσει τα εθνικά της συμφέροντα σε διάφορες περιοχές των ωκεανών του κόσμου.

Το υπερόπλο Poseidon

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι περιγράφουν το Poseidon ως ένα νέο όπλο που μπορεί να προκαλέσει ένα ραδιενεργό τσουνάμι το οποίο θα καθιστούσε πολλές παράκτιες πόλεις ακατοίκητες. Ειδικοί στον έλεγχο όπλων επισημαίνουν, σύμφωνα με τον Guardian, ότι το drone παρακάμπτει σχεδόν όλους τους παραδοσιακούς κανόνες πυρηνικής αποτροπής και ταξινόμησης. Το όπλο εκτοξεύεται από υποβρύχιο σαν τορπίλη και έχει την ικανότητα να παραμείνει αόρατο πριν από την ενεργοποίηση της πυρηνικής του κεφαλής.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να εκτοξεύσουμε το Poseidon από ένα υποβρύχιο μεταφορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε στρατιώτες που είχαν τραυματιστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία.