Η κυβέρνηση της Ολλανδίας απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν τον Λευκό Οίκο έτοιμο να ανακοινώσει ότι οι κινεζικές εγκαταστάσεις της ολλανδικής εταιρείας μικροκυκλωμάτων Nexperia θα ξεκινήσουν σύντομα εξαγωγές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων και περιορισμών στο εμπόριο τεχνολογίας μεταξύ Δύσης και Κίνας.

Η ολλανδική κυβέρνηση πρόσθεσε σε μία ανακοίνωσή της ότι παραμένει σε επικοινωνία με τις κινεζικές αρχές, αλλά και διεθνείς συνεργάτες της «για να συνεργαστούν στην επίτευξη μιας εποικοδομητικής λύσης, που αποκαθιστά την ισορροπία στην αλυσίδα εφοδιασμού των μικροκυκλωμάτων και είναι καλή τόσο για τη Nexperia, αλλά και για τις οικονομίες μας».

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia τον προηγούμενο μήνα, ιδιοκτησίας της κινεζικής εταιρίας Wingtech.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Πεκίνου που εμπόδισε την εξαγωγή των προϊόντων της Nexperia από την Κίνα.