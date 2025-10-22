Η μητέρα ενός αυτιστικού νεαρού, ο οποίος εργαζόταν εθελοντικά σε σούπερ μάρκετ της εταιρείας Waitrose, εμφανίστηκε στην τηλεόραση για να διαμαρτυρηθεί, μετά την «απόλυση» του γιου της, όταν ζήτησε να αρχίσει να αμείβεται για την εργασία του.

Ο 28χρονος Τομ Μπόιντ είχε ξεκινήσει να προσφέρει εθελοντικά στη Waitrose στο Τσίντλ Χουλμ του Γκρέιτερ Μάντσεστερ, έπειτα από αίτημα των γονιών του και των υποστηρικτών του προς το κατάστημα πριν από τέσσερα χρόνια. Έκτοτε είχε συμπληρώσει πάνω από 600 ώρες «εργασίας», γεγονός που ώθησε τη μητέρα του, Φράνσις Μπόιντ, να ζητήσει πριν από δύο μήνες να αρχίσει να αμείβεται.

Η ίδια κατηγορεί τα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας ότι αρνήθηκαν το αίτημα, όταν ενημερώθηκαν για τον μεγάλο αριθμό απλήρωτων βαρδιών του γιου της και αποφάσισαν να σταματήσει προσωρινά να εργάζεται έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.

Η κυρία Μπόιντ αποκάλυψε ότι ο γιος της «λάτρευε απολύτως» τη δουλειά του και πως αναγκάστηκε να του πει ψέματα ότι το κατάστημα είχε κλείσει για καθαρισμό, προκειμένου να τον προστατεύσει από την αλήθεια ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Μιλώντας στην εκπομπή BBC Breakfast, δήλωσε: «Ξεκίνησε στη Waitrose επειδή ήταν σε πρόγραμμα πρακτικής μέσω του κολλεγίου. Άρχισε με μία ώρα την εβδομάδα και σταδιακά αυξήθηκε, καθώς βελτιωνόταν και εξοικειωνόταν με το περιβάλλον. Όλα πήγαιναν καλά. Τελικά, όταν τελείωσε το κολλέγιο, ζητήσαμε να αυξηθεί ο χρόνος σε δύο ημέρες και έγινε δεκτό. Επειδή όλα λειτουργούσαν θετικά, σκεφτήκαμε να ρωτήσουμε αν υπήρχε η δυνατότητα για αμειβόμενη εργασία».

Περιγράφοντας τα καθήκοντά του, η μητέρα εξήγησε: «Μετέφερε προϊόντα από την αποθήκη στο κατάστημα, γέμιζε και τακτοποιούσε τα ράφια, φρόντιζε να είναι όλα σε σειρά και να υπάρχει πάντα επάρκεια. Το λάτρευε. Του έδινε ανεξαρτησία και τον έκανε να νιώθει ότι είναι εργαζόμενος. Του λέγαμε ότι είναι εργαζόμενος, όπως ο πατέρας και ο αδερφός του και αυτό τον έκανε περήφανο».

Η κυρία Μπόιντ ανέφερε ότι στην αρχή φάνηκε πως το αίτημά τους για αμειβόμενη θέση ίσως γινόταν αποδεκτό: «Δεν είπαν όχι, κάτι που μας έκανε να πιστέψουμε ότι υπήρχε πιθανότητα. Μας ζήτησαν να επανέλθουμε τον Ιανουάριο, όταν θα γινόταν νέα διαδικασία προσλήψεων, ώστε να το εξετάσουν. Ο καιρός πέρασε και μέχρι τον Ιούλιο το θέμα είχε φτάσει στα κεντρικά γραφεία, καθώς το κατάστημα δεν μπορούσε να αποφασίσει μόνο του. Μόλις τα κεντρικά ενημερώθηκαν, η τοποθέτηση του Τομ διακόπηκε».

Tom Boyd, 27, stacked shelves and emptied stock cages at a supermarket Posted by The Mirror on Tuesday, October 21, 2025

Από τη στιγμή που σταμάτησε να εργάζεται, ο Τομ δυσκολεύτηκε να κατανοήσει γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει. Η μητέρα του είπε: «Χρειάστηκε να επινοήσουμε μια ιστορία, λέγοντάς του ότι το κατάστημα καθαρίζεται προσωρινά και πως δεν μπορεί να πάει στη δουλειά μέχρι να τελειώσουν οι καθαρισμοί. Του αφήσαμε την ελπίδα ότι μπορεί να επιστρέψει».

Η κυρία Μπόιντ ελπίζει ότι, δημοσιοποιώντας την υπόθεση, θα αναδειχθεί η αδικία που, όπως λέει, αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που εργάζονται εθελοντικά. «Άτομα όπως ο Τομ δεν καλύπτονται από κανένα δικαίωμα βάσει του Νόμου περί Ισότητας. Όταν είσαι εθελοντής, η “δουλειά” σου μπορεί να τελειώσει οποιαδήποτε στιγμή, κάτι που δεν είναι δίκαιο. Ελπίζουμε αυτό να γίνει μάθημα ώστε να διορθωθεί στο μέλλον».

Η ίδια ανέφερε πως της έχει προσφερθεί νομική βοήθεια, ωστόσο προτιμά ο γιος της να επιστρέψει στη δουλειά του στη Waitrose. Η οικογένεια εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να εργαστεί σε άλλο σούπερ μάρκετ, με μία αλυσίδα να έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να του προσφέρει αμειβόμενες βάρδιες.

Δεν ζητάει αναδρομικά δεδουλευμένα

Η κυρία Μπόιντ δήλωσε επίσης στη Daily Mail ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει αναδρομικά δεδουλευμένα για τον γιο της, λέγοντας: «Δεν είναι πια αυτό το θέμα. Πρόκειται για τους νέους ανθρώπους που εργάζονται εθελοντικά».

Η απόφαση της Waitrose έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της Autism Action, Τομ Πέρσερ, δήλωσε: «Τα άτομα με αυτισμό έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε αμειβόμενη εργασία και να αναγνωρίζεται η αξία και η προσπάθειά τους». Αντίστοιχα, η Τζένι Χιούιτ, διευθύντρια υπηρεσιών της Daisy Chain, που στηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα, πρόσθεσε: «Μια κατάλληλα υποστηριζόμενη πρακτική άσκηση θα μπορούσε να αποτελέσει για τον Τομ ένα κρίσιμο βήμα προς την αμειβόμενη απασχόληση».

Η οικογένεια Μπόιντ έχει λάβει τεράστια υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να γράφουν «Δικαιοσύνη για τον Τομ» κάτω από αναρτήσεις της Waitrose, ενώ άλλοι καλούν σε μποϊκοτάζ της αλυσίδας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι πρακτικές ασκήσεις στη Waitrose, όπως του Τομ Μπόιντ, οργανώνονται συνήθως σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα και με τη συμμετοχή της οικογένειας του ατόμου.

H απάντηση της εταιρείας

Εκπρόσωπος της Waitrose & Partners δήλωσε: «Δεσμευόμαστε πλήρως να είμαστε ένας συμπεριληπτικός εργοδότης. Συνεργαζόμαστε στενά με πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις και απασχολούμε άτομα από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Όταν προσφέρουμε εργασιακή εμπειρία, το κάνουμε πάντα με καλή πρόθεση, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν εμπειρία. Αν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει πάντα να ολοκληρώσουμε την εσωτερική μας έρευνα πριν αποφασίσουμε για την καλύτερη λύση. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και είμαστε σε επαφή με την οικογένεια και τη φιλανθρωπική οργάνωση, ώστε να τους διαβεβαιώσουμε ότι εργαζόμαστε με προτεραιότητα για την επίλυση του ζητήματος».