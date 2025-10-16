Η 44χρονη Κλόι Κέλι από το Έξετερ της Βρετανίας έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη στις διακοπές της στην Τουρκία, όταν λίγο έλειψε να πεθάνει από λύσσα μετά από δάγκωμα αδέσποτης γάτας και σώθηκε κυριολεκτικά χάρη στα δύο της σκυλιά, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η μητέρα δύο παιδιών βρισκόταν για διακοπές στο πεντάστερο θέρετρο La Blanche Resort στο Μπόντρουμ, όταν την τελευταία μέρα των διακοπών, την ώρα που έτρωγε σε εστιατόριο, μια καφέ γάτα κάτω από το τραπέζι τη δάγκωσε στη φτέρνα. «Ούρλιαζα από τον πόνο, υπήρχε αίμα παντού, αλλά κανείς από το προσωπικό δεν ήρθε να δει τι συμβαίνει», θυμάται η Κέλι. Παρά τον έντονο πόνο, δεν πήγε στο νοσοκομείο και πήρε κανονικά την πτήση της επιστροφής για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αφού έφτασε στο σπίτι της, σκόπευε απλώς να ξεκουραστεί και να τηλεφωνήσει στον γιατρό της τη Δευτέρα για ένα εμβόλιο τετάνου. Όμως τα δύο της σκυλιά, Ζευς και Μπρόνσον, άρχισαν να γαβγίζουν και να μυρίζουν επίμονα τη φτέρνα της, σαν να προσπαθούσαν να την προειδοποιήσουν. «Δεν την άφηναν σε ησυχία, ήταν ανήσυχα και συνεχώς μύριζαν την πληγή», είπε.

Αν και δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα, κάλεσε τη γραμμή 111 και της συνέστησαν να πάει άμεσα στα επείγοντα. Οι γιατροί στο Royal Devon and Exeter Hospital διαπίστωσαν ότι έφερε τη νόσο της λύσσας και η θεραπεία έπρεπε να ξεκινήσει μέσα σε 24 ώρες για να σωθεί η ζωή της. Ειδικό εμβόλιο και φάρμακα εστάλησαν εσπευσμένα από το Νορθάμπτον, ωστόσο είχαν ήδη περάσει 26 ώρες.

«Ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Οι γιατροί μου είπαν ότι ελάχιστοι στον κόσμο έχουν επιβιώσει αν περάσουν οι 24 ώρες», περιγράφει η Κέλι. «Πιστεύω πως με έσωσε το γεγονός ότι το δάγκωμα ήταν στο πόδι. Όσο πιο μακριά από τον εγκέφαλο, τόσο περισσότερο χρόνος έχεις».

Η Βρετανίδα πέρασε εβδομάδες σε αγωνία, καθώς οι γιατροί δεν μπορούσαν να προβλέψουν αν η θεραπεία θα λειτουργούσε. Ήταν, σύμφωνα με τους ίδιους, το πρώτο περιστατικό λύσσας που είχε ποτέ το νοσοκομείο.

Παρότι τελικά επέζησε, έχει μείνει με μόνιμη νευρική βλάβη και χρειάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της ως εργαζόμενη σε κέντρο για παιδιά. Έχασε επίσης το σπίτι της, που ήταν συνδεδεμένο με τη θέση της και αναγκάστηκε να μείνει με φίλους, ενώ λόγω του πόνου αναγκάστηκε να δώσει για υιοθεσία το ένα από τα δύο της σκυλιά.

«Ήταν τραυματική εμπειρία, αλλά τουλάχιστον είμαι ζωντανή. Τα σκυλιά μου κυριολεκτικά μού έσωσαν τη ζωή», δήλωσε. Το NHS υπενθυμίζει ότι η λύσσα είναι μια σπάνια αλλά σχεδόν πάντα θανατηφόρα ασθένεια, που μεταδίδεται με δάγκωμα ή γρατσουνιά από μολυσμένο ζώο. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν μούδιασμα στο σημείο του δαγκώματος, ψευδαισθήσεις, άγχος, δυσκολία στην αναπνοή και παράλυση.

Το ξενοδοχείο La Blanche Resort δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.