Για να σώσει την τελευταία του κυβέρνηση από τη βραχύβια μοίρα της προηγούμενης, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αναγκάστηκε να κάνει κάτι που κανένας πολιτικός δεν θέλει: Να παραδεχτεί ότι ίσως είχε κάνει λάθος.

Σε μια εντυπωσιακή στροφή στη γαλλική πολιτική σκηνή, ο Μακρόν την Τρίτη φάνηκε να δίνει έμμεση έγκριση στον πρωθυπουργό που επέλεξε ο ίδιος, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να παγώσει τον αμφιλεγόμενο νόμο που αυξάνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου οι 69 βουλευτές κρατούν την ισορροπία δυνάμεων στην Εθνοσυνέλευση, υπονόησε ότι δεν θα επιδιώξει την απομάκρυνση του Λεκορνί και της κυβέρνησής του μετά την ανακοίνωση, η οποία έγινε κατά την πρώτη ομιλία του πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, το κόμμα θα συνεχίσει να ασκεί την απειλή μομφής έως ότου δει «τα λόγια να μεταφράζονται σε πράξεις», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός ηγέτης των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό.

Με τα περισσότερα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τον Λεκορνί, η απόφαση των Σοσιαλιστών δίνει στην κυβέρνηση μικρή «ανάσα» μετά από μία από τις πιο ταραχώδεις πολιτικές περιόδους στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Η πρώτη κυβέρνηση του Λεκορνί διήρκεσε μόλις 14 ώρες και η παραίτησή της οδήγησε τη Γαλλία σε πολιτικό χάος που ανησύχησε τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Μακρόν επανέφερε τον Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού την Παρασκευή και αυτός επιχείρησε ξανά να σχηματίσει κυβέρνηση την Κυριακή.

Αν και η νομοθεσία θεωρείται πλέον ως καθοριστική πολιτική για τη δεύτερη θητεία του Μακρόν, ο Λεκορνί δήλωσε ότι το πάγωμα αποτελεί «ευκαιρία» για τη Γαλλία να επανεξετάσει το αμφιλεγόμενο ζήτημα της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

«Η συζήτηση για τις συντάξεις δεν είναι μόνο οικονομικός υπολογισμός. Αποτελεί ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού μας συμβολαίου. Και αυτό το συμβόλαιο χρειάζεται επίσης αναθεώρηση», τόνισε ο Λεκορνί προς τους βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι μια τέτοια αναστολή πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς οικονομίες για τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων δημοσίων δαπανών.

Πόσο κοστίζει το «πάγωμα»

Ο Λεκορνί εκτίμησε ότι το «πάγωμα» θα κοστίσει στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας 400 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Νωρίτερα την Τρίτη, η κυβέρνησή του πρότεινε έναν προϋπολογισμό που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ για το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 31 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Σύμφωνα με το Politico, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν με ανακούφιση στην ανακοίνωση του Λεκορνί, καθώς τα νέα δεν ήταν χειρότερα από το αναμενόμενο. Το κόστος δανεισμού 10 ετών μειώθηκε κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,40%, το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Παράλληλα, η διαφορά με την αντίστοιχη γερμανική απόδοση ομολόγου, δείκτης των σχετικών προφίλ κινδύνου των δύο χωρών, συρρικνώθηκε στις 0,80 ποσοστιαίες μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο δείκτης CAC40 υποχώρησε 0,2%, αλλά παρέμεινε από τους καλύτερους στην Ευρώπη την Τρίτη.

Ωστόσο, η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων μπορεί να προκαλέσει ρήγματα στην ήδη εύθραυστη μειοψηφική συνασπιστική κυβέρνηση, ειδικά με τους συντηρητικούς που δίνουν έμφαση στο κόστος.

Ο Μπρούνο Ρεταγιό, επικεφαλής των Les Républicains, δήλωσε ότι «η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων και η σιωπή του πρωθυπουργού σχετικά με τη μετανάστευση αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση κρατείται όμηρος από τους Σοσιαλιστές».

Η ομάδα του Λεκορνί αντιμετωπίζει ακόμη τον κίνδυνο μομφής καθώς οι βουλευτές ξεκινούν την επίπονη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού. Εάν η κυβέρνηση καταρρεύσει τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα πρόκειται για την τέταρτη που πέφτει μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, αυξάνοντας δραματικά την πιθανότητα ο Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο για να ξεμπλοκάρει την κατάσταση.

Οι προτάσεις μομφής

Δύο προτάσεις μομφής, μία από ομάδες βουλευτών της άκρας αριστεράς, των Πράσινων και της αριστεράς, και μία από την άκρα δεξιά, κατά της κυβέρνησης Λεκορνί θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Φαίνεται πιθανό να αποτύχουν, εκτός αν μεγάλος αριθμός σοσιαλιστών βουλευτών αποστατήσει από το κόμμα τους.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τρίτης, πριν από την ομιλία του Λεκορνί, ο Μακρόν είπε στους υπουργούς ότι «οι ψηφοφορίες μομφής είναι ψήφοι για διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν.

Ωστόσο, ένας σύμβουλος του Μακρόν, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους πρωτοκόλλου, δήλωσε νωρίτερα ότι η κατάρρευση της κυβέρνησης δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε νέες εκλογές, τις οποίες ο Μακρόν «δεν θέλει». Παρά ταύτα, ο Γάλλος πρόεδρος δεν απέκλεισε αυτή την επιλογή.

Ο ίδιος σύμβουλος ανέφερε επίσης ότι ο Μακρόν δεν θα μιλήσει αναγκαστικά δημόσια για την κρίση τις επόμενες ημέρες. Ο Μακρόν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην κατάσταση τη Δευτέρα, κατηγορώντας την «αταξία» στις «πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί», ο οποίος υποστηρίζεται από έναν εύθραυστο συνασπισμό κεντρώων και συντηρητικών.