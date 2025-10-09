Τεράστιες εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στην αφγανική πρωτεύουσα, την Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης στην Καμπούλ», έγραψε ο εκπρόσωπος της μεταβατικής κυβέρνησης, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλα είναι καλά. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», πρόσθεσε.

کابل سے تازہ خبر:

ایک کابل کے رہائشی کا کہنا ہے کہ نامعلوم طیاروں نے شہر کے مختلف مقامات پر حملے کیے، اور دھماکوں کی آوازوں سے لوگ نیند سے جاگ اٹھے۔#KabulStrikes pic.twitter.com/8xVwP9wF9l — Haroon Anjum (@_Haroon79) October 9, 2025

Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν και πυροβολισμούς μετά την έκρηξη.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία των εκρήξεων ή αν αυτές συνδέονται με επιχειρήσεις ασφαλείας ή με επίθεση.